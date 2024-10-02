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Оккупанты ударили по отелю в Славянске: есть раненый (фото)

Славянск, Среда 02 октября 2024 09:28
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Оккупанты ударили по отелю в Славянске: есть раненый (фото) Фото: российские войска атаковали Славянск Донецкой области 2 октября (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 2 октября российские войска атаковали Славянск Донецкой области. Удар пришелся на отель, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Славянска Вадима Ляха.

"Сегодня, около 5:00, город вновь подвергся враждебному обстрелу. Попадание в частный отель в районе Молочар. К сожалению, ранен один человек", - рассказал он.

Также, по словам Ляха, пострадали частные дома.

Последствия обстрела Славянска 2 октября (facebook.com/Vadymlyakh)

Обстрелы Славянска

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. В частности, захватчики атакуют и Славянск.

Например, 22 сентября оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.

А в конце августа россияне атаковали Славянск кассетными снарядами. В городе возникли проблемы со светом.

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