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Россияне попали ракетой в гостиницу в Харькове: 11 пострадавших, в том числе иностранцы

Фото: в Харькове ракеты РФ попали в гостиницу, есть пострадавшие (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Харьков вечером, 10 января. Ракета попала в гостиницу, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"Очередной акт терроризма против гражданского населения. В эту минуту - 10 пострадавших", - говорится в сообщении.

Также председатель Харьковской областной военной администрации отметил, что среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии, еще один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие - легком.

Также среди раненых журналисты турецкого издания, которые проживали в отеле. Пока ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушение пожара.

Число пострадавших возросло

Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела центра города Харькова пострадали 11 человек: 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года.

"9 пострадавших доставили в медучреждения. 35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем; 2 – оказали помощь на месте", - заявил руководитель ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в здании гостиницы находились 30 гражданских.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал о последствиях обстрела и отметил, что одна из ракет попала прямо в здание гостиничного комплекса.

Появились фото последствий ракетного удара по гостинице:

Обстрел Харькова 10 января

Оккупанты нанесли удары по Харькову вечером 10 января, в городе раздавались взрывы.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские войска ударили по Киевскому району города, по предварительным данным, враг применил для атаки ракеты С-300.

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Война России против Украиныобстрел Харькова