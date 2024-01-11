Росіяни влучили ракетою в готель у Харкові: 10 постраждалих, зокрема іноземці

"Черговий акт тероризму проти цивільного населення. На цю хвилину - 10 постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що серед постраждалих одна людина в тяжкому стані, ще одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому.

Також серед поранених журналісти турецького видання, які проживали в готелі. Наразі ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки обстрілу і зазначив, що одна з ракет влучила прямо в будівлю готельного комплексу.

Обстріл Харкова 10 січня

Окупанти завдали ударів по Харкову ввечері 10 січня, в місті лунали вибухи.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, російські окупанти вдарили по Київському району міста, за попередніми даними, ворог застосував для атаки ракети С-300.

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