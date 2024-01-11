Росіяни влучили ракетою в готель у Харкові: 10 постраждалих, зокрема іноземці

Російська Федерація атакувала Харків ввечері, 10 січня. Ракета влучила в готель, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Черговий акт тероризму проти цивільного населення. На цю хвилину - 10 постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Також голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що серед постраждалих одна людина в тяжкому стані, ще одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому.
Також серед поранених журналісти турецького видання, які проживали в готелі. Наразі ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки обстрілу і зазначив, що одна з ракет влучила прямо в будівлю готельного комплексу.
Окупанти завдали ударів по Харкову ввечері 10 січня, в місті лунали вибухи.
Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, російські окупанти вдарили по Київському району міста, за попередніми даними, ворог застосував для атаки ракети С-300.
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