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Росіяни влучили ракетою в готель у Харкові: 10 постраждалих, зокрема іноземці

Фото: у Харкові ракети РФ влучили в готель, є постраждалі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація атакувала Харків ввечері, 10 січня. Ракета влучила в готель, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Черговий акт тероризму проти цивільного населення. На цю хвилину - 10 постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що серед постраждалих одна людина в тяжкому стані, ще одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому. 

Також серед поранених журналісти турецького видання, які проживали в готелі. Наразі ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів про наслідки обстрілу і зазначив, що одна з ракет влучила прямо в будівлю готельного комплексу. 

Обстріл Харкова 10 січня

Окупанти завдали ударів по Харкову ввечері 10 січня, в місті лунали вибухи.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, російські окупанти вдарили по Київському району міста, за попередніми даними, ворог застосував для атаки ракети С-300.

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Війна Росії проти Україниобстрел Харькова