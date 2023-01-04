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Контролируют ли ВСУ острова возле Херсона: военные дали ответ

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Среда 04 января 2023 16:20
Контролируют ли ВСУ острова возле Херсона: военные дали ответ Иллюстративное фото: военные рассказали, контролируют ли ВСУ острова возле Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Все острова возле Херсона сейчас находятся в "серой зоне" и говорить о их деоккупации еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера сил обороны Таврийского направления Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Что касается острова (Большого Потемкинского острова - ред.), то я скажу так. В настоящее время все острова находятся в "серой зоне", никем не контролируемой. Наши военные пытаются проходить на эти острова и осуществлять определенные мероприятия в рамках операций, но говорить о контроле над островами - невозможно. Эти острова не являются плацдармом, который нужно удерживать на долгосрочную перспективу", - отметил Ерин.

По его словам, установить контроль над островами под Херсоном можно будет только после того, как ВСУ освободят от россиян противоположный берег. Сейчас же деоккупация островов не очень целесообразно, потому что они простреливаются и любые скопления живой силы с любой стороны будут просто уничтожены.

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором украинский военный установил флаг нашей страны на Большом Потемкинском острове.

Позже начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что говорить о полном освобождении острова Большой Потемкинский еще рано.

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