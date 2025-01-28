Россияне устраивают в домах на оккупированной части Запорожья склады БК, - АТЕШ

Представители подполья "массово сообщают" о такой практике российских оккупантов.

Отмечается, что захватчики "все чаще расквартировываются в домах украинцев в районе населенных пунктов Молочанск, Михайловка и Розовка Запорожской области".

По данным агентов движения, войска РФ используют значительную часть домов именно как склады боеприпасов.

"К ним ежедневно приезжают военная полиция и сотрудники ФСБ, наблюдается постоянное перемещение цинков с патронами, гранатами и минами", - говорится в сообщении "АТЕШ".

Партизаны констатируют, что росармия продолжает свою распространенную тактику прятаться среди мирного населения.

"Но уверяем вас, это им не поможет: вся логистика боеприпасов будет нарушена благодаря слаженной работе наших агентов и профессионализму Сил Обороны", - отмечают в движении.