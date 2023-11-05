RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: четверо раненых (фото)

Фото: россияне обстреляли Херсон (Getty Imagеs)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за повторной вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украина.

"Враг атаковал один из микрорайонов города, попав в жилые дома. Спасатели выехали на обследование места попадания. На момент прибытия пожара обнаружено не было", - сообщили спасатели.

 

По данным службы, в попавших под обстрел жилых домах получили ранения 4 человека. В настоящее время им оказана медицинская помощь.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские военные сегодня, 5 ноября, с оккупированного левого берега уже атаковали Херсон. В результате этой атаки были ранены трое горожан.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 474 снаряда из минометов, Артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг выпусти 12 снарядов.

Террористы попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • учебное заведение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения", - добавил Прокудин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонокупантиВойна России против Украины