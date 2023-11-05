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Военные РФ снова атаковали Херсон: есть раненые

Херсон, Воскресенье 05 ноября 2023 15:29
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Военные РФ снова атаковали Херсон: есть раненые Фото: россияне атаковали Херсон (facebook.com brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные с оккупированного левого берега снова атаковали Херсон. В результате вражеской атаки были ранены трое горожан.

Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Час тому армия РФ с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляла Херсон!", - сообщил глава МВА.

Мрочко сообщил, что в результате вражеской атаки в Корабельном районе получили ранения три человека - женщина и двое мужчин.

"В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь", - пояснил он.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 474 снаряда из минометов, Артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По Херсону враг выпусти 12 снарядов.

Террористы попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • учебное заведение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения", - добавил Прокудин.

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