Окупанти вкотре обстріляли Херсон: четверо поранених (фото)

"Ворог атакував один з мікрорайонів міста, влучивши в житлові будинки. Рятувальники виїхали на обстеження місця влучання. На момент прибуття, пожежі виявлено не було", - повідомили рятувальники.

За даними служби, в житлових будинках, які потрапили під обстріл, отримали поранення 4 людей. Наразі їм надано медичну допомогу.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські військові сьогодні, 5 листопада, з окупованого лівого берега вже атакували Херсон. В результаті тої атаки було поранено трьох містян.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.

Терористи поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

навчальний заклад у Херсонському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - додав Прокудін.

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