UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вкотре обстріляли Херсон: четверо поранених (фото)

Фото: росіяни обстріляли Херсон (Getty Imagеs)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Через повторну ворожу атаку постраждало чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Україна.

"Ворог атакував один з мікрорайонів міста, влучивши в житлові будинки.  Рятувальники виїхали на обстеження місця влучання. На момент прибуття, пожежі виявлено не було", - повідомили рятувальники.

 

За даними служби, в житлових будинках, які потрапили під обстріл, отримали поранення 4 людей. Наразі їм надано медичну допомогу.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські військові сьогодні, 5 листопада, з окупованого лівого берега вже атакували Херсон. В результаті тої атаки було поранено трьох містян.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.

Терористи поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • навчальний заклад у Херсонському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - додав Прокудін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонокупантиВійна Росії проти України