Главная » Бизнес » Энергетика

Россияне в очередной раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК

Вторник 23 декабря 2025 11:18
Россияне в очередной раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК Фото: россияне в очередной раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 23 декабря, атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, в результате обстрелов пострадало оборудование ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки пострадало оборудование ТЭС. Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября", - отметили в компании.

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Удар РФ по энергетике

По данным Минэнерго, в результате ночной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

Напомним, российские войска ночью совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. Известно, что враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

В Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.

Кроме того, в результате атаки российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электроснабжения и тепла.

Под вражеский обстрел попала и Ровенская область. По предварительным данным, поврежден многоквартирный жилой дом - взрывной волной в квартирах выбило окна. Также разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.

ДТЭК ТЭС Вторжение России в Украину
