Россияне в очередной раз атаковали теплоэлектростанции ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки пострадало оборудование ТЭС. Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября", - отметили в компании.

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Удар РФ по энергетике

По данным Минэнерго, в результате ночной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.