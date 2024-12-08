Россияне вывели носители ракет "Калибр": какой возможен одновременный залп

Утром 8 декабря российские военные держат в Черном и Средиземном морях носители крылатых ракет "Калибр". Захватчики одновременно могут выпустить 16 ракет этого типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.
По состоянию на 06:00:
По данным военных, за последние сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив в Азовское море сделало 1 судно. Однако ни одно судно не двигалось из пролива Босфор.
В Черное море суда не заходили и в направлении пролива Босфор ни одно судно не двигалось.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - подытожили в ВМС.
29 ноября российские террористы выпустили по Украине 28 крылатых ракет "Калибр". Обстрел состоялся во время массированного удара со стратегической авиации по объектам энергетики.
Запущенные в тот день ракеты вмещали кассетную боевую часть, что несет двойную угрозу для людей.
В ВМС рассказали, что россияне выводят корабли с ракетами "Калибр" в Средиземное море для геноцида народа Сирии.
Ранее в ВМС отметили, что эффективность ударов "Калибров" в последнее время снизилась.
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