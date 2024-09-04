Россияне начали активные наступательные действия еще на одном направлении фронта, - Генштаб

Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях фронта остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Также оккупанты в течение минувших суток активно атаковали на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки на фронте произошло 193 боевых столкновения.

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и сбросили по одной авиабомбе на Макарово и Малое Веселое.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Глушковка и Берестово подразделения Сил обороны отразили семь штурмов. Продолжается боестолкновение в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 27 раз атаковали украинских защитников в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Грековки, Невского и Новосадового произошло больше всего боеприкосновений - шесть, девять и пять соответственно.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Иванодарьевки и Спорного на Северском направлении. Получил жесткий отпор и отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия в районе Часова Яра, а по одной атаке провел в районах Андреевки и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 14 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, и Торецка, 12 боеприкосновений уже завершены. Бои продолжаются в районе Нью-Йорка.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на Покровском направлении. Здесь, на протяжении этих суток, агрессор 60 раз атаковал наши позиции. Подавляющее большинство боестолкновений произошло в районах Новогродовки и Михайловки. Двенадцать боев до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 155 военнослужащих убитыми и 220 ранеными. Уничтожены шесть автомобилей и один МТ-ЛБ. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения шести артсистемам, трем автомобилям, одной бронемашине и танку.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - за сутки зафиксировано 46 вражеских атак. Три из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки. Оккупанты применяют бронетехнику – уничтожены десять БМП, один БТР, три мотоцикла, поврежден танк.

На Времиевском направлении сегодня агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении остановлено шесть атак российских захватчиков неподалеку от Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения провели пять безуспешных попыток прорваться в островную зону.