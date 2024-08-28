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Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня: ВМС дали ответ

Среда 28 августа 2024 07:09
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Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня: ВМС дали ответ Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 28 августа, по состоянию на 06:00 в Черном море зафиксирован один вражеский корабль. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время, в Азовском море российские корабли отсутствуют.

Однако 2 судна врага заметили в Средиземном море, но ни одно из них не является носителем "Калибров".

Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня: ВМС дали ответ

Напомним, что Российская Федерация два дня подряд, 26 и 27 августа, масштабно обстреливала Украину.

В первый день, когда враг запустил по Украине 127 ракет и 109 дронов, в Черном море фиксировали сразу четыре носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их общий залп мог быть до 28 ракет.

Во второй день, как и сегодня, в Черном море находился один ракетоноситель.

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