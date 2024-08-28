Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня: ВМС дали ответ

В среду, 28 августа, по состоянию на 06:00 в Черном море зафиксирован один вражеский корабль. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время, в Азовском море российские корабли отсутствуют.

Однако 2 судна врага заметили в Средиземном море, но ни одно из них не является носителем "Калибров".

Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).