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Россияне вывели в Черное море три ракетоносителя: сколько "Калибров" наготове

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Вторник 04 апреля 2023 11:57
Россияне вывели в Черное море три ракетоносителя: сколько "Калибров" наготове Иллюстративное фото: россияне вывели в Черное море три ракетоносителя (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Корабельная группировка российских военных в Черном море достигает семи кораблей, из них три ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Отметим, что на боевом дежурстве РФ находятся три носителя крылатых ракет, снаряжение которых может достигать 20 "Калибров".

К тому же в Азовском море зафиксирован один вражеский корабль. Тем временем в Средиземном море до 7 российских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Отметим, что в Воздушных силах рассказали о новой угрозе. Так, Россия начала использовать планирующие бомбы, запуская их из самолетов Су-35 и Су-34.

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