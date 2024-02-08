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Партизаны зафиксировали корабли в Новороссийске, из которых РФ обстреливает Украину

Киев, Четверг 08 февраля 2024 12:55
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Партизаны зафиксировали корабли в Новороссийске, из которых РФ обстреливает Украину Фото: партизаны зафиксировали корабли в Новороссийске, из которых РФ обстреливает Украину (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны зафиксировали в Новороссийске российские корабли, из которых оккупанты обстреливают Украину. В частности, они принимали участие в атаке 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты нашего движения сообщают о дислокации нескольких ракетных суден в порту Новороссийска", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы:

  • малый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт";
  • малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

По данным партизан, именно из этих судов были запущены ракеты "Калибр" во время обстрела Украины 7 февраля.

"Корабли находятся в составе 41-й бригады ракетных катеров ЧФ РФ. Они были переброшены из Севастополя в Новороссийск после успешных ударов Сил обороны Украины. Однако они продолжают задействоваться в преступных нападениях на мирные города", - констатируют в "Атеш".

Обстрел Украины 7 февраля

РФ устроила массированную атаку по Украине 7 февраля, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Под ударом оказались Киев, где уже известно о 4 погибших и десятках раненых, Киевская область, Харьков, где есть повреждения нежилой инфраструктуры, Николаев, где погиб один человек, Новомосковск Днепропетровской области и Дрогобыч Львовской области.

В общей сложности Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели - 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские ракеты во время сегодняшней атаки маневрировали в западных областях Украины. В частности, и в направлении польской границы.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

О том, что после удара по штабу Черноморского флота российские войска перевели несколько кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками утверждалось и в отчете Института изучения войны.

При этом российские корабли, внроятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.

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