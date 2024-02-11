ua en ru
Вс, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

Воскресенье 11 февраля 2024 00:22
UA EN RU
Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр" Фото: россияне вывели в Черное море корабль с ракетами "Калибр" на борту (скриншот из видео)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Силы обороны юга Украины.

На борту фрегата готовы к запуску 8 крылатых ракет "Калибр". Уровень ракетной опасности для Украины существенно повышен.

Изменение тактики российских атак с моря

В Силах обороны юга сообщили, что российская армия начала меньше использовать для обстрелов Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Причиной стала невозможность врага обеспечить логистическую базу снаряжения кораблей ракетами этого типа в порту Новороссийска. Именно туда были передислоцированы большинство судов Черноморского флота РФ после потерь и повреждений судов в бухте Севастополя из-за атак ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, украинские военные вывели из строя около 33% Черноморского флота Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
Зеленский назвал заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить