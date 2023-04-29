Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области и ранили троих полицейских

"Полицейские ценой собственного здоровья, а иногда и жизни, выполняют свою работу, чтобы враг ответил за каждое свое преступление в Украине. Вчера трое полицейских - Игорь Роговой, Владислав Черепнин, Тарас Ковалькевич были травмированы в результате вражеского авиаудара по гражданским объектам одного из сел в Черниговской области, когда документировали предварительный обстрел", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа прибыла для фиксации последствий бомбардировки, в это время враг повторно атаковал.

Травмирование также получил еще один гражданский человек. Правоохранители госпитализированы и проходят лечение. К счастью, они были в средствах защиты и полученные травмы не угрожают их жизни.