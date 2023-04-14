В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине

В Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

"В очередной раз напоминаем о важности соблюдения правил минной безопасности! Лесополоса, грунтовая дорога, поле, берег водоема - это все потенциально заминированные объекты. Поэтому передвигаться там опасно", - отметили в ОВА.

В результате детонации мужчина получил осколочные ранения лица. Пострадавший госпитализирован в больницу в городе Апостолово. Пока ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в селе Лукянцы в Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке.

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