ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 15:38
В Херсонской области гражданский подорвался на российской мине Фото: в Херсонской области гражданский подорвался на российской мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

В результате детонации мужчина получил осколочные ранения лица. Пострадавший госпитализирован в больницу в городе Апостолово. Пока ему оказывают необходимую помощь.

"В очередной раз напоминаем о важности соблюдения правил минной безопасности! Лесополоса, грунтовая дорога, поле, берег водоема - это все потенциально заминированные объекты. Поэтому передвигаться там опасно", - отметили в ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в селе Лукянцы в Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине