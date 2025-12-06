По Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 снарядов, тысячи людей без тепла, - ОВА

По его словам, по Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 вражеских снарядов. Объект получил серьезные разрушения, восстановить его будет очень сложно. Сейчас из-за российских терактов без света и тепла остаются более 40 тысяч абонентов.

С другой стороны, количество людей, которые вынуждены находиться без отопления и электричества, меньше, поскольку фактически жители есть только в 25% квартир. Но местные власти все равно ищут пути обеспечения людей хотя бы теплом - желательно децентрализованно.

"Мы также обратились к благотворителям. В самой городской администрации есть еще запасы калориферов, и "Нафтогаз" пошел навстречу также людям Херсона и, чтобы обеспечить те квартиры, которые без тепла, электрообогревателями, чтобы они пережили эту зиму. Но при этом и не оставляем надежду восстановить ТЭЦ. И будем делать все, что для этого нужно", - сказал Толоконников, комментируя ситуацию.