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Россияне управляемыми бомбами обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

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Херсонская область, Суббота 17 июня 2023 18:14
Россияне управляемыми бомбами обстреляли Херсонскую область: есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне с помощью управляемых бомб обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека, один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Российские военные в очередной раз атаковали Казацкое Херсонской области. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы.

"Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель. Также ранения получили три человека - 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень", - сообщили в ОГА.

По данным администрации, по состоянию на сейчас, раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрел Херсонской области

Вечером 11 июня, российские кафиры обстреляли лодку с гражданскими и спасателями, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. Люди пошли на соответствующий шаг из-за того, что враг отказывался помогать жителям левого берега Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

Первоначально сообщалось о шести пострадавших, однако их количество стремительно росло.

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