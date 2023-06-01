Россияне изымают украинские документы у водителей на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские захватчики изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей. Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца заносят в специальные списки.

Ситуация в Херсонской области

Осенью прошлого года наши воины освободили от российских захватчиков правобережную часть Херсонской области. В настоящее время левый берег в регионе остается под контролем оккупантов. Последние продолжают терроризировать мирное население правого берега регулярными обстрелами.

На левом берегу украинцы также страдают от российских оккупантов.

В частности, во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне запугивают местное население, заставляя их получать паспорта РФ.

К тому же, россияне намеренно уничтожили оборудование мобильной связи на временно оккупированной части Херсонской области для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией.

Российские оккупанты милитаризовали остров Джарилгач, административно принадлежащий к Херсонской области. Они разместили там триста захватчиков.

Также стоит отметить, что так называемая "власть" постепенно убегает с оккупированной территории Херсонской области. Во время бегства они пытаются объехать Крымский мост и найти более безопасные маршруты.