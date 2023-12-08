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Россияне ударили ракетами по Павлоградскому району: есть погибший, 4 раненых

Днепр, Пятница 08 декабря 2023 08:55
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Россияне ударили ракетами по Павлоградскому району: есть погибший, 4 раненых Фото: россияне ударили ракетами по Павлоградскому району Днепропетровской области 8 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области ракетами в пятницу, 8 декабря. Один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший", - рассказал он.

Кроме того, по словам Лисака, предварительно четверо пострадавших.

"В настоящее время все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии. Вся информация уточняется. Детали - позже", - добавил глава ОВА.

Обстрел Украины

Российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ. ППО уничтожены 5 ударных БПЛА противника.

Напомним, ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

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