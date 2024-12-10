Россияне используют иностранные компоненты для беспилотников "Молния" и "Феникс", - ГУР

Разведчики дали характеристику каждого русского дрона, в котором обнаружили иностранные компоненты.

БПЛА "Молния": дешевый террор мирных городов Украины

Это ударный беспилотник радиусом действия до 40 км и боевой частью до 5 кг. Он запускается из специальной катапульты и приводится оператором, что делает его похожим на FPV-дроны.

Кроме военных целей "Молнии" регулярно применяются для атак на гражданские объекты.

В ГУР рассказали, что в ноябре этот дрон атаковал жилой дом и торговый центр в Харькове, что привело к ранениям мирных жителей.

Конструкция "Молнии", как выяснили специалисты, довольно проста, а компоненты в большинстве своем китайского производства , среди них: полетные контроллеры SpeedyBee, электродвигатели FATJAY и камеры Caddx.

Также у них были обнаружены компоненты китайских компаний Huayi Microelectronics, Trex Technologies.

В то же время, в ключевых системах дрона используются швейцарские микроконтроллеры STMicroelectronics, американские преобразователи Vishay и японские конденсаторы Rubycon.

БПЛА "Феникс": эволюция "Орлана" с иностранной "начинкой"

Это разведывательный БПЛА, который российские разработчики позиционируют как "следующее поколение" дронов типа "Орлан-10".

Как сообщают в ГУР, его "начинка" включает в себя компоненты производства:

1. США,

2. Швейцарии,

3. Китая,

4. Нидерландов,

5. Тайваня.

В частности, семь ключевых систем содержат детали швейцарской компании STMicroelectronics.

Таким образом, Россия все еще использует импортные компоненты, несмотря на санкции, ограничивающие поставки высокотехнологичных товаров.

Важно отметить, что производители, чьи детали были обнаружены в дронах, могут быть непричастны к их поставке России. Компоненты могли попасть в РФ через третьи страны или поддельную документацию.

Украинские разведчики ранее выяснили "начинку" российского дрона "Гербера". Подробности - в материале РБК-Украина.