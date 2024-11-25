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В северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 года

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 12:30
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В северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 года Фото: Северокорейская ракета содержит британскую деталь 2023 года (KCNA)
Автор: Александр Белоус

Портал War&Sanctions обнародовал перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. По меньшей мере один из них – преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power – изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники – КНДР и Иран – используют общие схемы для обхода международных санкций", – говорится в сообщении.

В северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 годаВ северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 годаВ северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 годаВ северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 годаВ северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 годаВ северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 годаВ северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 года

По данным ГУР Минобороны, Россия получила от КНДР более 100 таких ракет. Впервые это оружие в войне против Украины враг применил в конце 2023 года. Вместе с ракетами Пхеньян направил в Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.

Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых общинах, так и в отдаленных от линии боевого столкновения населенных пунктах, отметили в разведке.

В частности, 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. 11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.

Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран КНР, США, Японии, Британии и Швейцарии сообщили в ГУР.

Ранее представитель Министерства обороны Украины рассказал CNN, что с начала 2024 года Россия выпустила по территории страны около 60 северокорейских ракет KN-23. Это практически каждая третья из общего количества 194 баллистических ракет.

Напомним, ранее на портале War&Sanctions обнародован перечень найденных в ракетах KN-23/KN-24 компонентов и составляющих, изготовленных 19 компаниями из семи стран – США, КНР, Японии, Нидерландов, Германии, Британии, Швейцарии.

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