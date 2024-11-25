В северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 года

Портал War&Sanctions обнародовал перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. По меньшей мере один из них – преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power – изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

"Чтобы получить технологии для своих программ вооружений, государство-агрессор Россия и ее союзники – КНДР и Иран – используют общие схемы для обхода международных санкций", – говорится в сообщении.

По данным ГУР Минобороны, Россия получила от КНДР более 100 таких ракет. Впервые это оружие в войне против Украины враг применил в конце 2023 года. Вместе с ракетами Пхеньян направил в Россию своих военных специалистов, которые обслуживали пусковые установки и фактически участвовали в военных преступлениях против Украины.

Жертвами ударов KN-23/KN-24 неоднократно становились гражданские украинцы как в прифронтовых общинах, так и в отдаленных от линии боевого столкновения населенных пунктах, отметили в разведке.

В частности, 2 января 2024 года в результате попадания северокорейской ракеты в киевскую многоэтажку погибли четыре человека. 11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.

Примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран КНР, США, Японии, Британии и Швейцарии сообщили в ГУР.