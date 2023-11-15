RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта, - Deep State

Фото: россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях", - говорится в сообщении.

Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах немало", и он уже неоднократно использовался против украинских войск.

Ситуация на фронте: сводка Deep State

Аналитики Deep State констатируют: Авдеевка остается самой горячей точкой, однако оккупанты ведут наступательные действия на многих других участках, что "создает существенные проблемы в управлении резервами".

"Россия свои резервы не жалеет, отправляя в бой подразделения до их сведения. Как пример, 104 десантно-штурмовой полк врага, который должен до 1 декабря проходить согласование или уже находится в Херсонской области, или находится на марше", - добавляют в Deep State.

Для справки

Хлорпикрин - жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях ядовит, вреден для человека. Относится ко II классу опасности. Используется как компонент фумигантных смесей в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.

Ситуация на фронте: сводка Генштаба и ISW

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете аналитиков ISW, российские войска, вероятно, пытаются возобновить инициативу на фронте в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке. Тем не менее, остается непонятным, смогут ли россияне полностью возобновить инициативу, поскольку ВСУ продолжают давление на критические участки фронта.

Напомним, в июле 2023 года также сообщалось, что оккупанты использовали химоружие в районе Бахмута

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине