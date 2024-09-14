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Россияне привлекают детей в оккупации к парамилитарным организациям, - Костин

Украина, Суббота 14 сентября 2024 16:20
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Россияне привлекают детей в оккупации к парамилитарным организациям, - Костин Фото: генеральный прокурор Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные на оккупированных территориях Украины привлекают детей в парамилитарные организации. Украина расследует данные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Андрея Костина.

"Государство-агрессор на оккупированных территориях проводит идеологическую обработку украинских детей, в том числе привлекая их к парамилитарным организациям", - заявил он.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по фактам пропаганды и милитаризации детей расследуется 11 уголовных производств. 9 обвинительных актов направлено в суд. 4 человека осуждены.

"Детям выдают российские паспорта и заменяют данные, их "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в "Юнармию" и другие парамилитарные организации. Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, к которым привлечено более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов "Юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины", - подчеркнул Костин.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано около 4 тысяч уголовных производств по фактам преступлений против детей.

"Наибольшее количество - в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они касаются, в том числе фактов похищения и лишения свободы, принудительной депортации, сексуального насилия. За военные преступления против детей сообщено о подозрении 54 лицам. В отношении 44 расследования завершены, дела переданы в суда. 31 военный преступник осужден.

Напомним, что на днях Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль вдвое увеличивает планы по милитаризации детей в оккупации.

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