RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне придумали новый способ для поиска украинского подполья в Каховке: подробности

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные в оккупированной Каховке (Херсонская область) устроили провокации, чтобы выявить украинских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Отмечается, что в Каховке захватчики устроили провокации, чтобы выявить тех, кто помогает ВСУ и Силам сопротивления.

  • Сначала они распространили дезинформацию об отводе войск;
  • Затем они выключили мобильную связь и интернет;
  • А дальше россияне вывели на улицы свой транспорт, чтобы якобы подтвердить информацию о выезде войск.

Федоров уточнил, что россияне в это время выпустили на улицы спецавтомобиль с радиопеленгаторами, который должен был засечь передачу информации об отводе войск от местных.

"Россияне все хотят найти партизан. Никак не поймут, что юг - это Украина. Поэтому участников сопротивления в каждом населенном пункте больше, чем оккупанты могут себе представить. Но их точно не выявить дешевыми провокациями", - написал мэр Мелитополя.

Украинские партизаны на оккупированных территориях

Недавно во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров, двое из них скончались.

Также в конце июля украинские партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе. Во время нее удалось обезвредить три единицы военных грузовиков.

Еще раньше в Херсонской области партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольХерсонская областьВойна в Украине