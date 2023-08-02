Россияне придумали новый способ для поиска украинского подполья в Каховке: подробности

Российские военные в оккупированной Каховке (Херсонская область) устроили провокации, чтобы выявить украинских партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
Отмечается, что в Каховке захватчики устроили провокации, чтобы выявить тех, кто помогает ВСУ и Силам сопротивления.
Федоров уточнил, что россияне в это время выпустили на улицы спецавтомобиль с радиопеленгаторами, который должен был засечь передачу информации об отводе войск от местных.
"Россияне все хотят найти партизан. Никак не поймут, что юг - это Украина. Поэтому участников сопротивления в каждом населенном пункте больше, чем оккупанты могут себе представить. Но их точно не выявить дешевыми провокациями", - написал мэр Мелитополя.
Недавно во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров, двое из них скончались.
Также в конце июля украинские партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе. Во время нее удалось обезвредить три единицы военных грузовиков.
Еще раньше в Херсонской области партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке были ликвидированы 6 военных РФ и повреждены несколько грузовиков.
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