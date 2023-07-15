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Партизаны атаковали россиян в Херсонской области: ликвидировали несколько оккупантов и грузовики

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Украина, Суббота 15 июля 2023 19:43
Партизаны атаковали россиян в Херсонской области: ликвидировали несколько оккупантов и грузовики Фото: движение сопротивления "АТЕШ" совершило удачное нападение на окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Партизаны совершили удачное нападение на оккупантов. Благодаря атаке было ликвидировано 6 военных РФ и повреждено несколько грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Спротив".

"Движение сопротивления "АТЕШ" совершило удачное нападение на оккупантов", - говорилось в сообщении.

По данным "Спротиву", в середине дня, 14 июля, участник движения сопротивления "АТЕШ" совершил диверсию в селе Большие Копани, Херсонской области.

Целью этой диверсии была автомобильная техника оккупантов.

Активист организовал взрыв вблизи этой техники, в результате чего было ликвидировано 6 российских военнослужащих и повреждены 2 военных грузовика.

"Движение сопротивления "АТЕШ" заявляет, что продолжит свою борьбу до последнего оккупанта, и призывает всех "участвовать в операции по уничтожению врага", - добавил "Спротив".

Справка

"Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения.

Партизанское движение в Украине

Напомним, на днях мы сообщали, что неизвестные партизаны уничтожают российских кафиров на границе с Украиной в Брянской области. В частности, сбрасывают на российских военных ВОГи.

Незадолго до этого стало известно, что в Запорожской области партизаны уничтожили группу кафиров.

Как сообщить о враге

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" отправлять информацию о перемещении или технике оккупантов.

О том, как безопасно сообщить помочь военным, предоставляя информацию о расположении кафиров или вражеской техники можно узнать в материале РБК-Украина.

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