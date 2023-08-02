Росіяни вигадали новий спосіб для пошуку українського підпілля в Каховці: подробиці

Російські військові в окупованій Каховці (Херсонська область) влаштували провокації, щоб виявити українських партизанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Зазначається, що у Каховці загарбники влаштували провокації, щоб виявити тих, хто допомагає ЗСУ і Силам спротиву.
Федоров уточнив, що росіяни в цей час випустили на вулиці спецавтомобіль з радіопеленгаторами, який повинен був засікти передачу інформації про відведення військ від місцевих.
"Росіяни все хочуть знайти партизан. Ніяк не зрозуміють, що південь - це Україна. Тож учасників спротиву в кожному населеному пункті більше, ніж окупанти можуть собі уявити. Але їх точно не виявити дешевими провокаціями", - написав мер Мелітополя.
Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.
Також наприкінці липня українські партизани провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі. Під час неї вдалося знешкодити три одиниці військових вантажівок.
Ще раніше у Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Завдяки атаці було ліквідовано 6 військових РФ та пошкоджено декілька вантажівок.
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