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Росіяни вигадали новий спосіб для пошуку українського підпілля в Каховці: подробиці

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові в окупованій Каховці (Херсонська область) влаштували провокації, щоб виявити українських партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Зазначається, що у Каховці загарбники влаштували провокації, щоб виявити тих, хто допомагає ЗСУ і Силам спротиву.

  • Спочатку вони поширили дезінформацію про відведення військ;
  • Потім вони вимкнули мобільний зв’язок та інтернет;
  • А далі росіяни вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про виїзд військ.

Федоров уточнив, що росіяни в цей час випустили на вулиці спецавтомобіль з радіопеленгаторами, який повинен був засікти передачу інформації про відведення військ від місцевих.

"Росіяни все хочуть знайти партизан. Ніяк не зрозуміють, що південь - це Україна. Тож учасників спротиву в кожному населеному пункті більше, ніж окупанти можуть собі уявити. Але їх точно не виявити дешевими провокаціями", - написав мер Мелітополя.

Українські партизани на окупованих територіях

Нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів, двоє з них померли.

Також наприкінці липня українські партизани провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі. Під час неї вдалося знешкодити три одиниці військових вантажівок.

Ще раніше у Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Завдяки атаці було ліквідовано 6 військових РФ та пошкоджено декілька вантажівок.

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Російська ФедераціяМелітопольХерсонська областьВійна в Україні