Уничтожили военные грузовики и не только. Партизаны провели операцию в Мариуполе, - ЦНС
Вчера, 29 июля, украинские партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
Во время операции группа "Е" Мариупольского сопротивления:
- обезвредила три единицы военных грузовиков;
- нанесла значительные повреждения здания, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов;
- вывели из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".
Ситуация в Мариуполе
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно раздаются взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складах с боеприпасами.
Недавно стало известно о том, что враг усиливает контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Планируют искать украинцев, которые помогают ВСУ.
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