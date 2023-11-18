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Россияне придумали фейк об украинском пилоте. В ГУР опровергли

Киев, Суббота 18 ноября 2023 20:57
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Россияне придумали фейк об украинском пилоте. В ГУР опровергли Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий
Эксперт: Андрей Юсов

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергает информацию, распространенную россиянами, о якобы бегстве украинского пилота на российскую территорию.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Что предшествовало

Сегодня российское государственное пропагандистское издание ТАСС распространило информацию о якобы бегстве украинского пилота на территорию РФ. ТАСС ссылалось на слова этакого пилота российского вертолета Алексея Воеводу, который, по словам пропагандистов, якобы организовал этот побег.

Однако никаких доказательств этой информации российские пропагандисты не предоставили. Ни имени придуманного украинского пилота, ни других подробностей.

Что говорят в ГУР

В украинской разведке опровергли очередную российскую выдумку кратким заявлением.

"Есть такая давняя украинская поговорка - лжет кацап словно старый цап. Это именно тот случай", - сказал РБК-Украина представитель разведки Юсов.

Напомним, нынешним летом украинская разведка провела уникальную операцию, в ходе которой удалось переманить на сторону Украины российского пилота вместе с вертолетом. Украинская спецоперация получила кодовое название "Синица".

Как заявляли в ГУР, после этой спецоперации резко возросло количество россиян, желавших сдаться в украинский плен.

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