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Росіяни вигадали фейк про українського пілота. У ГУР спростували

Київ, Субота 18 листопада 2023 20:57
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Росіяни вигадали фейк про українського пілота. У ГУР спростували Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Левицький
Експерт: Андрій Юсов

Головне управління розвідки Міноборони України спростовує інформацію, поширену росіянами, про нібито втечу українського пілота на російську територію.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Що передувало

Сьогодні російське державне пропагандистське видання ТАСС поширило інформацію про нібито втечу українського пілота на територію РФ. ТАСС посилалося на слова такого собі пілота російського вертольота Олексія Воєводу, який, за словами пропагандистів, нібито організував цю втечу.

Однак жодних доказів цієї інформації російські пропагандисти не надали. Ані імені вигаданого українського пілота, ані інших подробиць.

Що кажуть у ГУР

В українській розвідці заперечили чергову російську вигадку короткою заявою.

"Є така давня українська приказка - бреше кацап немов старий цап. Це саме той випадок", - сказав РБК-Україна представник розвідки Юсов.

Нагадаємо, цього літа українська розвідка провела унікальну операцію, в ході якої вдалося переманити на бік України російського пілота разом з вертольотом. Українська спецоперація отримала кодову назву "Синиця".

Як заявляли в ГУР, після цієї спецоперації різко зросла кількість росіян, які хотіли здатися в український полон.

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