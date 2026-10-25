Россияне "отжимают" жилье у украинцев в оккупации за коммунальные долги
На временно оккупированной территории Луганской области россияне угрожают изымать квартиры и дома из-за долгов за коммунальные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Луганской областной военной администрации Алексея Харченко.
Под так называемую "национализацию" может попасть недвижимость, за которую не платили в течение 12 месяцев или дольше.
По словам Харченко, оккупационные власти не учитывают доходы собственников и обстоятельства, из-за которых возникла задолженность. В частности, люди могли покинуть прифронтовые районы, чтобы обезопасить своих детей.
"Есть накопленный за последний год долг – недвижимость россияне "отжимают", – написал глава ОВА.
Таким образом, неуплата коммунальных услуг в течение года становится для окупантов поводом включать жилье в перечень недвижимости, которую планируют "национализировать".
Оккупанты демонтируют поврежденные дома в Северодонецке
В то же время, во временно оккупированном Северодонецке россияне продолжают демонтировать многоэтажки, поврежденные во время штурма города.
По словам Харченко, оккупанты годами обещали восстановить эти дома, однако теперь вместо ремонта разбирают их. В октябре планируют демонтировать еще две многоэтажки.
При этом владельцам квартир, теряющих жилье в результате демонтажа, новое жилье не предоставили, отметил глава Луганской ОВА.
Как сообщалось, глава Кремля Владимир Путин ожидает полностью захватить Донбасс к осени следующего года. В противном случае переговоры будут более вероятны.
На днях в США заявили, что только решение проблемы Донбасса может приблизить конец войны России против Украины.