ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне отправили на фронт 150 коллаборантов из Мариуполя, - Андрющенко

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 24 февраля 2023 04:04
Россияне отправили на фронт 150 коллаборантов из Мариуполя, - Андрющенко Фото: россияне отправили на фронт 150 мариупольских коллаборантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Захватчики отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, среди них было 120 сержантов и 30 офицеров.

"Уже есть подтвержденный возврат в пластиковом пакете на кладбище 14 из них. Ждем остаток 136 в пополнении группы Кобзона в ближайшее время", - добавил Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе 23 февраля были слышны взрывы. Предварительно есть попадание на местном заводе.

Также мы писали, что по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, 22 февраля украинские военные с помощью атаки уничтожили склады с топливом россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь росіяни
NEWS
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город