Россияне выдают обстрелы Павловки за удары по Угледару, - DeepState
Россияне обстреляли Павловку Донецкой области и выдали снимки за атаку по Угледару, который они пытаются штурмовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DeepState.
По их словам, оккупанты продемонстрировали удары "Солнцепеком" - якобы именно с него были атакованы позиции ВСУ.
"Сначала они рассказывают, что они подошли к Угледару, а затем его почти взяли. Как доказательство демонстрируют удары "Солнцепеком" по Павловке, которую они в ноябре взяли не полностью", - написали аналитики.
Напомним, что российские войска ведут штурмы и пытаются захватить Угледар. Но безуспешно, заявления противника о "достижении" являются преувеличением.
Впрочем, в британской разведке сегодня развеяли мифы россиян. Там допускают, что оккупанты совершили пробные локальные атаки вблизи Орехова и Угледара. Но маловероятно, что они добились там каких-то существенных успехов, считают британцы.
Иностранная разведка допускает возможность того, что российские источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция "набирает обороты".
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