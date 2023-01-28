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Росіяни видають обстріли Павлівки за удари по Вугледару, - DeepState

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Україна, Субота 28 січня 2023 01:45
Росіяни видають обстріли Павлівки за удари по Вугледару, - DeepState Фото: росіяни намагаються перебільшити успіхи під Вугледаром (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни обстріляли Павлівку Донецької області і видали знімки за атаку по Вугледару, який вони зараз намагаються штурмувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DeepState.

За їхніми словами, окупанти продемонстрували удари "Солнцепьоком” - нібито саме з нього було атаковано позиції ЗСУ.

"Спочатку вони розповідають, що вони підійшли до Вугледара, а потім його майже взяли. Як доказ демонструють удари "Солнцєпьоком" по Павлівці, яку вони в листопаді взяли не повністю", - написали аналітики.

Нагадаємо, що російські війська ведуть штурми та намагаються захопити Вугледар. Але безуспішно, заяви противника про "досягнення" є перебільшенням.

Втім, у британській розвідці сьогодні розвіяли міфи росіян. Там допускають, що окупанти здійснили пробні локальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара. Але малоймовірно, що вони досягли там якихось суттєвих успіхів, вважають британці.

Іноземна розвідка допускає можливість того, що російські джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція "набирає обертів".

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