Росіяни видають обстріли Павлівки за удари по Вугледару, - DeepState

Росіяни обстріляли Павлівку Донецької області і видали знімки за атаку по Вугледару, який вони зараз намагаються штурмувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DeepState .

"Спочатку вони розповідають, що вони підійшли до Вугледара, а потім його майже взяли. Як доказ демонструють удари "Солнцєпьоком" по Павлівці, яку вони в листопаді взяли не повністю", - написали аналітики.

За їхніми словами, окупанти продемонстрували удари "Солнцепьоком” - нібито саме з нього було атаковано позиції ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська ведуть штурми та намагаються захопити Вугледар. Але безуспішно, заяви противника про "досягнення" є перебільшенням.

Втім, у британській розвідці сьогодні розвіяли міфи росіян. Там допускають, що окупанти здійснили пробні локальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара. Але малоймовірно, що вони досягли там якихось суттєвих успіхів, вважають британці.

Іноземна розвідка допускає можливість того, що російські джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція "набирає обертів".

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