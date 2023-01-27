Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели

Российские войска ведут штурмы и пытаются захватить Угледар (Донецкой области). Но безуспешно, заявления противника о "достижениях" преувеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Очень много месяцев подряд Вооруженные Силы РФ, используя мотострелковые подразделения и морскую пехоту, пытаются добиться там значительного успеха, но подвергаются серьезному отпору от наших Сил обороны и с потерями отступают", - рассказывает Череватый.

По его словам, только за эти сутки оккупанты совершили 322 обстрела, было около 58 боеприкосновений. Также они потеряли 109 человек убитыми и 188 ранеными. Кроме того, враг "недосчитался" разной техники.

"Там происходят жестокие бои, враг действительно пытается добиться промежуточного успеха, но благодаря усилиям наших сил обороны ему это не удается и он, мягко говоря, преувеличивает в Телеграмм-каналах свои "достижения", - заявил Череватый.

Также Череватый объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Угледар.

"Они (оккупанты - ред.) уже много месяцев пытаются прорвать нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь результатов на Бахмутском, Авдеевском и Углегорском направлении, где постоянно ведутся штурмовые действия врага", - говорит Череватый.

Предыстория

Напомним, что кроме Бахмута, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев, оккупанты также пытаются прорвать оборону Угледара.

Недавно противник хвастался тем, что якобы имеет какое-то "продвижение" в направлении Угледара, а главарь "ДНР" Денис Пушилин заявлял, что якобы на подступах к городу оккупанты "занимают новые позиции".

Впрочем, в британской разведке сегодня развеяли мифы россиян. Там допускают, что оккупанты совершили пробные локальные атаки вблизи Орехова и Угледара. Но маловероятно, что они добились там каких-то существенных успехов, считают британцы.

Иностранная разведка допускает возможность того, что российские источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь показать, что российская операция "набирает обороты".

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