РФ атаковала Украину почти 200 дронами, есть 30 "прилетов", - Воздушные Силы

Россия ночью атаковала Украину 165 ударными дронами, 105 из них - реактивные. Украинская ПВО сбила или подавила 115 целей, но попадание было зафиксировано на 30 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы .

Атака продолжалась с 18.00 19 октября. Россияне запускали дроны Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Откуда летели дроны

Дроны запускали по направлениям Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в России. Также их запускали из временно оккупированных Донецка и Крыма (Чауда, Гвардейское) и акватории Азовского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 115 дронов. Среди них - Shahed (73 из них реактивные), "Гербера" и беспилотники других типов.

Еще 20 ударных дронов в то время находились в воздухе. Боевая работа продолжается.

Попадание зафиксировали на 30 локациях. Обломки сбитых дронов упали на 13 локациях.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot, сообщала The Washington Post.

По словам источников издания, глава Пентагона Пит Гегсет официально не отклонил передачу, но и не выполнил шаги по ее утверждению.