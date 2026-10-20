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РФ атаковала Украину почти 200 дронами, есть 30 "прилетов", - Воздушные Силы

08:27 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала Украину почти 200 дронами, есть 30 "прилетов", - Воздушные Силы Фото: Более сотни реактивных дронов выпустила Россия за ночь (Getty Images)
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Россия ночью атаковала Украину 165 ударными дронами, 105 из них - реактивные. Украинская ПВО сбила или подавила 115 целей, но попадание было зафиксировано на 30 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы.

Атака продолжалась с 18.00 19 октября. Россияне запускали дроны Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Откуда летели дроны

Дроны запускали по направлениям Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в России. Также их запускали из временно оккупированных Донецка и Крыма (Чауда, Гвардейское) и акватории Азовского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 115 дронов. Среди них - Shahed (73 из них реактивные), "Гербера" и беспилотники других типов.

Еще 20 ударных дронов в то время находились в воздухе. Боевая работа продолжается.

Попадание зафиксировали на 30 локациях. Обломки сбитых дронов упали на 13 локациях.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков Patriot, сообщала The Washington Post.

По словам источников издания, глава Пентагона Пит Гегсет официально не отклонил передачу, но и не выполнил шаги по ее утверждению.

Также мы писали, что в Украине закончились ракеты-перехватчики Patriot , сообщало CNN.

В ходе обстрела в ночь на 14 октября российские баллистические ракеты поразили три электростанции в Киеве и энергетическую инфраструктуру в Харькове.

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