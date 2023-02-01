ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе зафиксировали большую военную колонну врага: едут в сторону Бердянска

Новина українською →
Среда 01 февраля 2023 12:28
В Мариуполе зафиксировали большую военную колонну врага: едут в сторону Бердянска Фото: в Мариуполе зафиксировали большую военную колонну врага (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе зафиксировали движение большой колонны российской армии. Она состоит из 25 машин с жвивой силой и боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"Зафиксирована большая колонна грузовиков (отметка V в квадрате) из российского направления через центр (Мариуполя - ред.) в направлении Мангуш/Бердянск. Более 25 автомобилей с БК и пока живой силой", - говорится в сообщении.

Также Андрющенко рассказал, что в городе замечено очередное перемещение ЗРК "Бук". Из Левобережного района его снова перевозят в направлении Мангуша.

"Такими перемещениями в пределах Мариуполя и окрестностей россияне пытаются скрыть подлинное расположение сил ПВО", - объяснил он.

Фото: оккупанты перебрасывают военную технику и БК через Мариуполь (t.me/andriyshTime)

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные уже второй день подряд перебрасывают в Мариуполь (Донецкая область) новые системы ПВО.

Также мы писали, что захватчики решили обустроить вертолетную базу на территории "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам