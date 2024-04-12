Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - ЦНС

Как сообщается, агитаторы от Минобороны РФ прежде всего ищут медиков, снайперов, а по желанию и штурмовиков.

В то же время оккупанты обещают заключенным женщинам деньги, а также возможность вернуться домой, если согласятся воевать против Украины.

"Заметим, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми. Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы попадут в ад", - отметили в ЦНС.