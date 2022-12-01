ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганской области оккупанты ежедневно отлавливают до 50 дезертиров, - Громов

Новина українською →
Луганск, Четверг 01 декабря 2022 12:17
В Луганской области оккупанты ежедневно отлавливают до 50 дезертиров, - Громов Фото: в России фиксируют увеличение потока дезертиров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне фиксируют увеличение потока дезертиров, убегающих с позиций в Луганской области. Каждый день отлавливают до 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, российские дезертиры после бегства пытаются самостоятельно пересечь границу и вернуться в Россию.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", - заявил Громов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российское руководство готовится к очередной волне мобилизации, которую объявят в начале следующего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами