В Луганской области оккупанты ежедневно отлавливают до 50 дезертиров, - Громов

Россияне фиксируют увеличение потока дезертиров, убегающих с позиций в Луганской области. Каждый день отлавливают до 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

По его словам, российские дезертиры после бегства пытаются самостоятельно пересечь границу и вернуться в Россию.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", - заявил Громов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российское руководство готовится к очередной волне мобилизации, которую объявят в начале следующего года.

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