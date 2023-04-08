Россияне второй раз за день обстреляли Орехов Запорожской области

"Как будто по расписанию российские войска уже второй раз за день бьют по Орехову. Враг решил разбить вдребезги то, что не удалось разбить за год обстрелов мирного города", - сообщили в ОВА.

К тому же в администрации отметили, что, несмотря на опасность, люди продолжают жить на территории города и пригорода.

"Несокрушимые люди продолжают жить рядом с опасностью, но еще раз подчеркиваю, что мирным жителям лучше находиться дальше, чем бьет российский снаряд", - отметили в ОВА.

Напомним, сегодня мы сообщали, что Российские оккупанты утром прибегли к обстрелу гражданского сектора Запорожской области. Тогда во вражеский обстрел попали Орехов и Гуляйполе.

Кроме того, утром мы сообщали, что в Херсоне утром раздались взрывы, несмотря на то, что воздушная тревога не объявлялась.

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