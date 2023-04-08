Россияне утром обстреляли Запорожскую область, есть раненый

Российские оккупанты утром прибегли к обстрелу гражданского сектора в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Как пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю.

По словам главы Запорожской ОВА, сейчас известно о раненом 57-летнем мужчине. Пострадавшего уже госпитализировали в медучреждение.

"Громкое утро выдалось для линии разграничения. Враг снова терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе", - пишет Малашко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне утром раздались взрывы, несмотря на то, что воздушная тревога не объявлялась.

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