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Россияне утром обстреляли Запорожскую область, есть раненый

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Суббота 08 апреля 2023 11:11
Россияне утром обстреляли Запорожскую область, есть раненый Фото: россияне утром обстреляли Запорожскую область, есть раненый (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром прибегли к обстрелу гражданского сектора в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Громкое утро выдалось для линии разграничения. Враг снова терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе", - пишет Малашко.

По словам главы Запорожской ОВА, сейчас известно о раненом 57-летнем мужчине. Пострадавшего уже госпитализировали в медучреждение.

Обновлено в 12:01

Как пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, россияне нанесли два ракетных удара по Гуляйполю.

Россияне утром обстреляли Запорожскую область, есть раненый

Фото: ракетный удар по Гуляйполю (t.me/ermaka2022)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне утром раздались взрывы, несмотря на то, что воздушная тревога не объявлялась.

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