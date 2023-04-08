Росіяни вдруге за день обстріляли Оріхів Запорізької області

"Наче за розкладом російські війська вже вдруге за день б'ють по Оріхову. Ворог вирішив розтрощити те, що не вдалося розбити за рік обстрілів мирного міста", - повідомили в ОВА.

До того ж в адміністрації зауважили, що попри небезпеку люди продовжують жити на території міста та передмістя.

"Незламні люди продовжують жити поруч з небезпекою, але вкотре наголошую, що мирним мешканцям краще знаходитися далі, ніж б'є російський снаряд", - зауважили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Російські окупанти зранку вдались до обстрілу цивільного сектору Запорізької області. Тоді під ворожий обстріл потрапили Оріхів та Гуляйполе.

Крім того, зранку ми повідомляли, що в Херсоні зранку пролунали вибухи попри те, що повітряна тривога не оголошувалась.

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