В Херсоне сообщают о взрывах
Фото: в Херсоне с утра слышали взрывы (Getty Images)
В Херсоне сегодня, 12 марта, прогремели взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 11:00
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсон и область, выпустив почти 156 снарядов.
В результате обстрелов погибли трое жителей Херсонской области, еще трое получили ранения.
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