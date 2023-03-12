В Херсоне сообщают о взрывах

Фото: в Херсоне с утра слышали взрывы (Getty Images)

В Херсоне сегодня, 12 марта, прогремели взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении. Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе. Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 11:00