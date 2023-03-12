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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Воскресенье 12 марта 2023 11:10
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: в Херсоне с утра слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне сегодня, 12 марта, прогремели взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 11:00

В Херсоне сообщают о взрывах

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсон и область, выпустив почти 156 снарядов.

В результате обстрелов погибли трое жителей Херсонской области, еще трое получили ранения.

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