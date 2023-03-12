Армия РФ за минувшие сутки 29 раз обстреляла Херсонскую область: есть жертвы и раненые

Российские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

Оккупанты вчера выпустили по территории Херсонской области 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон попал под обстрел три раза. Десяток российских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 3 человека погибли, 3 - получили ранения", - отметил глава области.

Напомним, вчера российские оккупанты ударили по Херсону. Обломки вражеских снарядов попали в Николаевское шоссе вблизи супермаркета.

В результате вражеской атаки, по предварительной информации, три человека погибли, трое пострадали.

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