Россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге: есть пострадавшие

Российские войска вечером 14 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы", - сообщил Вилкул.
По словам Лысака, россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала.
"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - добавил глава ОВА.
Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.
Как сообщил Вилкул, уже известно о восьми раненых. Пятеро уже в больницах, трем помощь оказана на месте.
Предварительно удар был баллистическими ракетами "Искандер-М". Одно попадание в ночной клуб в плотной многоэтажной застройке, второе - в объект гражданской инфраструктуры.
"Пожары уже потушены. Все службы работают", - добавил Вилкул.
Напомним, 12 марта российские войска обстреляли Кривой Рог. Оккупанты направили на город баллистические ракеты, устроив двойную атаку.
Из-за обстрела погибла женщина, которая ехала в троллейбусе рядом с местом удара. Кроме того, 15 человек получили ранения.
Кроме того, один из ударов пришелся на отель "Дружба". В частности, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.
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