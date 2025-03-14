Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі: є постраждалі

Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Бережіть себе. Можливі повторні виходи", - повідомив Вілкул.
За словами Лисака, росіяни завдали ракетного удару по центру житлового кварталу.
"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - додав глава ОВА.
Попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, 12 березня російські війська обстріляли Кривий Ріг. Окупанти спрямували на місто балістичні ракети, влаштувавши подвійну атаку.
Через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення.
Окрім того, один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.
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