Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі: є постраждалі

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, 12 березня російські війська обстріляли Кривий Ріг. Окупанти спрямували на місто балістичні ракети, влаштувавши подвійну атаку.

Через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення.

Окрім того, один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.

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