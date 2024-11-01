Россияне ударили по жилому дому в Харькове

Взрывы в Харькове

Напомним, сегодня в Харькове звучали взрывы. Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили в сторону города ракету.

Оккупанты часто бьют по Харькову, поскольку он находится недалеко от линии фронта. Для этого враг использует свои ракеты и авиационные бомбы.

На этой неделе российская авиабомба уже прилетала по многоэтажке, в результате чего были погибшие и много пострадавших.

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