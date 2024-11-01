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Россияне ударили по жилому дому в Харькове

Иллюстративное фото: в Харькове был прилет в жилой дом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 1 ноября, днем обстреляли Харьков. Был прилет в жилой частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", - написал Синегубов. 

Он уточнил, что информация насчет пострадавших уточняется. 

Более детальных подробностей Синегубов не раскрыл. 

Обновлено 17:00

Терехов уточнил, что возле места попадания в многоэтажках выбиты окна. Эксперты обследуют здания на возможные другие повреждения. На месте работают коммунальные службы и волонтеры. 

"Вся необходимая помощь жителям домов рядом с эпицентром взрыва оказывается и будет предоставляться в полном объеме", - добавил он. 

Городской глава также призвал жителей Харькова реагировать на воздушные тревоги. 

 

 

Взрывы в Харькове

Напомним, сегодня в Харькове звучали взрывы. Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили в сторону города ракету.

Оккупанты часто бьют по Харькову, поскольку он находится недалеко от линии фронта. Для этого враг использует свои ракеты и авиационные бомбы.

На этой неделе российская авиабомба уже прилетала по многоэтажке, в результате чего были погибшие и много пострадавших.

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