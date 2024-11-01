Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, сьогодні у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракету в бік міста.

Окупанти часто б'ють по Харкову, оскільки він знаходиться недалеко від лінії фронту. Для цього ворог використовує свої ракети та авіаційні бомби.

Цього тижня російська авіабомба вже прилітала по багатоповерхівці, внаслідок чого були загиблі і багато постраждалих.

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