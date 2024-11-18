Россияне ударили по жилым домам в Одессе: есть жертвы и раненые

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые", - рассказал Кипер.

По словам главы ОВА, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Удар по домам в Одессе был целенаправленным

Позже удар по Одессе подтвердили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", - написал Ермак.

По данным Лубинца, ракетный удар россиян в очередной раз пришелся на жилые дома.

"Вчера - Сумы. Сегодня - Одесса. Уже известно о погибших и раненых. Выражаю искренние соболезнования родным", - написал он.

Восемь погибших и 18 раненых

Уже известно о восьми погибших в Одессе.

"Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Сейчас уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам", - рассказал мэр города Геннадий Труханов.

Кроме того, по данным Кипера, еще 18 человек получили ранения.

"18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии", - отметил он.

Также в сети начали появляться кадры с места удара окупантов по Одессе.

Первые кадры удара по Одессе публикуют в сети (t.me/OdessaDumskayaNet)

Взрыв в Одессе

Около 12:00 в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

"Баллистика на Одессу", - писали военные.

Уже в 12:16 в Воздушных силвх отменили угрозу баллистического вооружения.